2023-12-07 09:38:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد: معلومات استخبارية مميزة نتج عنها ،تحرير مختطفة واعتقال خاطفها في منطقة الجادرية بجانب الرصافة.





بَغْدَاد 7 كانون الاول 2023





من خلال المتابعة وتكثيف الجهد الاستخباري، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدرع الركن قائد عمليات بغداد، تمكنت قوة مشتركة من (خلية الخطف قيادتنا،جهاز المخابرات/الكرادة،مكتب امن الكرادة) وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة العمليات من تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفها "الذي صادرة بحقه سابقاً مذكرة قبض قضائية وفق المادة ٢٨/مخدرات" بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة الحثيثة تم كشف موقعه ومن ثم اعتقاله في منطقة الجادرية بجانب الرصافة.





تم إحالة الملقى القبض عليه إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.