الموارد المائية تتخذ عدة إجراءات لمعالجة شح المياه في محافظة الديوانية

2023-12-07 10:38:16 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة الموارد المائية،اليوم الخميس، اتخاذها عدة إجراءات لمعالجة الشحة المائية في محافظة الديوانية.وقال مدير الموارد المائية في الديوانية مسافر داخل مطلك ،لوكالة الأنباء العراقية(واع):إن "المديرية مستمرة بتطبيق نظام المراشنة العادل لتحقيق العدالة في التوزيعات المائية بين المزارعين بهدف إرواء الخطة الزراعية المقرة من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة والبالغة 164 ألف دونم ضمن محافظة الديوانية".وأضاف أن" ملاكات المديرية تعمل على صيانة وتأهيل محطات الضخ الرئيسة والثانوية لمعالجة قلة المناسيب استعداداً للموسم الشتوي الحالي ، فضلاً عن نصب محطات ضخ جديدة على شط الشنافية وشط الدغارة".وأوضح أن" الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات منها استمرار أعمال التطهيرات للقنوات الرئيسة والفرعية والمشاريع الإروائية، بالتنسيق مع دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر لتطهير شط الديوانية ومديرية صيانة مشاريع الري والبزل في الديوانية لتطهير شط الدغارة".وأكد ،أن"حملة إزالة التجاوزات مستمرة بكل أنواعها لغرض تأمين إيصال المياه إلى الجميع وبعدالة وضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الضائعات المائية والحفاظ على الثروة المائية".