تضارب شديد بأسعار الذهب

2023-12-07 10:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تباينت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة المقرر صدورها غدًا الجمعة والتي قد تقدم المزيد من الدلائل على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.22% إلى 2043 دولارا للأوقية ، فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2027 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 104.08 نقطة.

وأظهرت بيانات أمريكية هذا الأسبوع علامات تدريجية على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف في أكتوبر، في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص أقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة، قبل التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقرر في 12-13 ديسمبر.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.79 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 887.08 دولارا ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 940.68 دولارا للأوقية.