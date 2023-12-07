عملية خاطفة للاستخبارات تنتهي بضبط 9 كغم من الكرستال في ميسان

2023-12-07 10:48:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

خلية الإعلام الأمني

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خلية مهمات المديرية العامة للاستخبارات والامن تضبط (٩) كيلو من مادة الكريستال المخدرة في ميسان

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بعملية خاطفة امتازت بالسرعة والدقة مستنده الى معلومات استخبارية، نفذت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع اللواء الثالث القوات الخاصة واجبا نوعيًا في محافظة ميسان، اسفر عن ضبط (٩) كيلو من مادة الكريستال المخدرة ومسدس وادوات تعاطي كانت مدفونه في احدى مناطق محافظة ميسان، اذ تم مصادره المواد وتسليمها الى الجهات المختصة.

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٧ كانون الأول ٢٠٢٣