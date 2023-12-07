2023-12-07 10:50:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للتراث والآثار في العراق، يوم الخميس، اكتشاف قرابة 50 موقعاً اثرياً ومبناً تراثياً جديداً في محافظة كركوك

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن عمليات المسح الآثاري والتراثي التي نفذتها كوادر مفتشية آثار وتراث كركوك أثمرت عن تسجيل أكثر من 15 موقعا آثاريا جديدا و30 مبناً تراثياً.

بدوره اعلن رئيس لجنة المسح الآثاري والتراثي هادي محمد عن مباشرة بعثة المسح الاثاري والتراثي أعمالها في محلة المصلى وإمام قاسم مركز مدينة كركوك وعلى ضفتي نهر الزاب، منوها إلى إمكانية اكتشاف مواقع أخرى قبل انتهاء أعمال المسح في شهر كانون الثاني المقبل.