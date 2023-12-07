اللجنة الامنية الخاصة: خطط الانتخابات دخلت حيز التنفيذ بعد عمل استمر 5 أشهر

2023-12-07 11:08:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الامنية العليا، اليوم الخميس، اكمال استعداداتها للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خلال هذا الشهر وذلك بعد عمل أمني دام خمسة أشهر لتأمين سير الإقتراع الخاص والعام، فيما لفتت الى دخول خططها حيز التنفيذ.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة الامنية العليا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة اكملت استعدادها للانتخابات المحلية المقبلة، وبدأنا منذ خمسة اشهر بخطط تشمل العمليات الاستباقية لاعادة انتشار وتوزيع القطعات و الاطواق الامنية، والواجبات الخاصة، وحماية مراكز ومخازن الانتخابات، وتسهيل عملية نقل الناخب من والى مركز الاقتراع".

وأضاف "أنهينا إجراءات المحاكاة وأكثر من عملية امنية، وأنهينا كل استعداداتنا، وبدأنا مجال التطبيق، وشرعنا بمرحلة التقييم، وزرنا كل محافظات العراق من خلال رئيس اللجنة الامنية العليا، وهذا يفسر الاهتمام الكبير لدى القادة الامنيين بضرورة توفير اجواء امنية بالانتخابات".

وتابع اللواء الخفاجي القول: "لدينا خطط بالتصويت الخاص، وآلية عمله والتبديل بين القطعات الامنية، وناقشنا الخطط الخاصة بعدم فرض حظر التجوال، وكذلك قطع الطرق ونقل عصا الذاكرة عن طريق الجو أو الارتال العسكرية، ونعتقد اننا دخلنا مرحلة التنفيذ".