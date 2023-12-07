اتحاد المصارعة يعلن جاهزيته لاستضافة البطولة العربية

2023-12-07 11:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة استعداده التام لاستضافة منافسات البطولة العربية للمنتخبات بفعاليتي الحرة والرومانية.وقال رئيس اتحاد اللعبة شعلان عبد الكاظم في تصريح لصحيفة ( الصباح ) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الاتحاد أكمل جميع تحضيراته التنظيمية والإدارية، لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات بفعاليتي الحرة والرومانية، التي ستضيفها قاعة الشعب يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي في العاصمة بغداد، بمشاركة ثمانية منتخبات".وأضاف عبد الكاظم أن" المؤتمر الفني للبطولة سيقام قبل يوم واحد من انطلاق فعالياتها التي ستحظى بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية، وهي (الجزائر، تونس، السعودية، اليمن، الكويت، سوريا، قطر، مصر)، متوقعاً في الوقت نفسه أن "يشهد تجمع بغداد منافسة قوية ومثيرة بين المصارعين، من أجل بلوغ الأدوار النهائية وتحقيق الأوسمة الملونة".