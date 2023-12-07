التعليم العالي: 74 جامعة وكلية عراقية في تصنيف (UI GreenMetric) للعام 2023

2023-12-07 11:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

حققت أربع وسبعون جامعة وكلية عراقية مواقع تنافسية في تصنيف (ui greenmetric) للعام 2023.

وسجلت نتائج التصنيف (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023) تقييم ألف ومئة وثلاثة وثمانين مؤسسة جامعية حول العالم وقد تمكنت الجامعات العراقية من زيادة تنافسها العالمي إلى أربع وسبعين مؤسسة بالقياس الى نتائج النسخة الماضية للعام 2022 التي تضمنت ثلاثا وسبعين جامعة.

ويعتمد تصنيف (ui greenmetric) على معايير البنى التحتية بنسبة (15%) والطاقة والتغير المناخي (21%) والنفايات (18%) والمياه (10%) والنقل (18%) والتعليم والبحث (18%) بالاضافة الى الاستدامة والبيئة والمساحات الخضراء واستهلاك الطاقة.

جدير بالذكر أن جامعة بابل تصدرت الجامعات العراقية في هذا التصنيف حيث حصدت المرتبة 133 عالميا فيما جاءت بعدها جامعات الأنبار والمستقبل وبغداد والفرات الأوسط التقنية والبصرة والمستنصرية وكربلاء وسومر والكفيل والقادسية وصولا الى جامعة الحمدانية.

يشار إلى أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي للموضوعات (global ranking of academic subjects) للعام 2023 الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص (dentistry & oral sciences) وتصنيف(the times) الذي تتواجد فيه حاليا ثلاث عشرة جامعة وتصنيف(qs) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف(scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف(greenmetric) الذي زاد فيه عدد المؤسسات التعليمية العراقية في نسخة العام 2023 إلى أربع وسبعين جامعة وكلية وتصنيف ura الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.