بلديات صلاح الدين: توجه حكومي لإحالة أعمال التنظيفات إلى القطاع الخاص

2023-12-07 12:50:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديكشفت مديرية بلديات صلاح الدين، اليوم الخميس، عن توجه حكومي لإحالة أعمال التنظيفات إلى شركات القطاع الخاص المختصة، وفيما أكدت أن مشاريع الإنارة اقتربت من الإنجاز، أعلنت عن حملة جديدة لتأثيث الطرق.وقال مدير عام المديرية، محمد حسن الحديد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الإمكانات المتوفرة لبلديات المحافظة، هناك عجز بموضع التنظيفات"، لافتاً إلى أن "توجيهات الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تنصب حالياً باتجاه إحالة التنظيفات على القطاع الخاص، ونحن بصدد إعداد كشوفات إحالة خدمة التنظيفات إلى شركات مختصة".وبخصوص بقية المشاريع، قال الحديد: "نحن في طور المشاريع بجميع بلديات المحافظة لتأثيث وتخطيط الطرق، ولدينا مشاريع إنشاء متنزهات في أغلب البلديات، ولدينا مشاريع إنارة وهي منجزة أو قريبة الإنجاز، ما عدا الحملة خلال هذا الشهر لتأثيث الطرق والتي تستمر إلى نهاية السنة، وسوف تبدأ الحملة خلال اليومين القادمين".وتابع أنه "لا توجد مشاريع متلكئة في ما يخص مشاريع البلديات، ما عدا بعض المشاريع القديمة والتي هي على خطط المحافظة القديمة، وبسبب نقص التمويل يوجد فيها تلكؤ، أما المشاريع الاستثمارية ومشاريع الميزانية التشغيلية الخاصة بالبلديات فكلها مستمرة إضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي".