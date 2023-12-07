صادق سعدون يوضح الجانب الإيجابي لضغط المباريات

2023-12-07 12:52:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب الكروي صادق سعدون، أن ضغط المباريات في دوري المحترفين يحمل صفة إيجابية على الرغم من معاناة الفرق من تبعاته على المستوى الفني .وقال سعدون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" ضغط مباريات دوري نجوم العراق له إيجابيات على بعض الفرق لا سيما الأندية الكبيرة لما له من فائدة فنية على اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية "، مبيناً أن" جميع دول العالم تلعب تحت الضغط المباريات ، والكرة العراقية بحاجة ماسة للتطوير ولكن ما زلنا بحاجة الى فترة من الزمن لكي نوازي على أقل تقدير الدول الشرق أوسطية".وأضاف سعدون أن" الظروف ما زالت غير مواتية لتحمل هذا الضغط خصوصاً الأندية المحافظاتية التي تتحمل العبء الأكبر بسبب متاعب السفر وصعوبة التنقل"، مشيراً الى أن" المدرب يعاني هو الاخر من هذا الضغط بسبب ضيق الوقت ولدراسة الأخطاء وتصحيحها بالإضافة الى قلة فترة الاستشفاء التي تسبب الإرهاق وكثرة الإصابات التي من الصعب تعويضها، ما يعود على الفريق بمردود سلبي من حيث الأداء والنتائج".