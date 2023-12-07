ديالى.. خروقات "الدعاية الانتخابية" ترتفع إلى 500: اجراء حاسم خلال 24 ساعة

2023-12-07 13:04:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

سجلت مفوضية الانتخابات في ديالى، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، 500 خرق للدعاية الانتخابية في المحافظة.

وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات بديالى سلام مهدي لـ "بغداد اليوم"، إن" اجمالي الخروقات لنظام الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين في ديالى ارتفع الى 500 خرق تم توثيقها في محاضر رسمية ورفعها الى المكتب الوطني في بغداد".

واضاف، أن "المفوضية ارسلت كتبا رسمية الى ديوان محافظة ديالى وقيادة العمليات والشرطة للشروع بحملة واسعة خلال 24 ساعة لرفع كل الخروقات الانتخابية، خاصة رفع البوسترات في الجزرات الوسطية وعلى الدوائر واعمدة الانارة نظرا لما سببته من تشويه واضرار في الاملاك العامة".

وأشار مهدي الى ان "ضرورة فرض غرامات مالية تقع على عاتق المكتب الوطني في بغداد ازاء القوائم والمرشحين المخالفين لأنظمة الدعاية الانتخابية".

وفي (29 تشرين الثاني 2023)، كشفت مفوضية الانتخابات في ديالى، عن تسجيل 400 خرق للدعاية الانتخابية خلال الأسابيع الماضية.

ويتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، أكثر من 6 آلاف مرشح، على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الـ18 من كانون الأول المقبل.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.



