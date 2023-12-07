إيرادات "عيون جعفر" تتضاعف خمس مرات مع تدفق سيول كانون الأول

2023-12-07 13:04:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية قزانية (93كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، تضاعف ايرادات مياه "عيون جعفر" الحدودية خمس مرات مع تدفق أولى موجات سيول كانون الاول.

وقال الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" مع تدفق اولى موجات السيول في بداية كانون الاول الجاري على منخفضات حدودية بين العراق وايران شرقي قزانية بدأت ايرادات المياه القادمة من عيون جعفر بالارتفاع التدريجي لتصل الى 5 اضعاف قياسًا بمعدلاتها قبل شهر من الان".

واضاف، أن"عيون جعفر والتي تقع بين الحدود الايرانية والعراقية تشكل شريان الحياة لمناطق شرق ديالى ومنها قزانية ومندلي لأنها المغذي الاساسي لمحطة الاسالة المركزية وجزء من بساتينهما وتصل إيراداتهما في بعض الاحيان الى 1 م / ثانية في الذروة".

واشار الى أن" عيون جعفر ظاهرة طبيعية تمتد لألاف السنين وتغذي مناطق واسعة من المناطق الحدودية لكنها عانت في السنوات الاخيرة من تقلص ايراداتها بشكل كبير لتصل الى 100 لتر/ ثانية وهو الاقل ".

وفي (12 تشرين الثاني 2023)، رصدت مصادر محلية، انخفاضا غير مسبوق في مياه عيون تشكل شريان الحياة لاثنين من اشهر مدن الحدود شرق العراق، مبينة أن تدفق المياه أنخفض من 300 لتر/ثانية الى 100 لتر/ ثانية، لاسباب مجهولة.