السيد الحكيم يرحب بتفعيل المادة (99) من الميثاق الأممي ضد استنزاف وقتل المدنيين في غزة

2023-12-07 13:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

نعلن تأييدنا للمفردات الواردة في الرسالة التحذيرية التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة السيد "أنطونيو غوتيريش" لمجلس الأمن بخصوص ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني المظلوم من مجازر وحشية في قطاع غزة،

وفيما نعلن ترحيبنا وتأكيدنا ضرورة تفعيل المادة (99) من الميثاق الأممي التي تعتبر المجازر ضد المدنيين تهديدا شاملا للأمن والاستقرار الدولي،

نؤكد أنها تنطبق جملة وتفصيلا على ما يحصل في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض إلى قصف بحري وجوي وأرضي تستخدم فيه الأسلحة والقنابل والصواريخ الفسفورية المحرمة دوليا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي،

حيث يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأبعاد وفق المواثيق الأممية المعتمدة، التي لايمكن للكيان المحتل الإفلات من دائرة العقاب وفق تصنيفها، ما يتطلب تدخلا أمميا عاجلا لوقف ما يحصل من كوارث ضد الحرث والنسل واستنزاف وقتل ممنهج يطال الحياة بكل تفاصيلها.