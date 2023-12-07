بافل طالباني يدعو لعدم إقحام مسألة المستحقات المالية لكوردستان بالصراعات السياسية

2023-12-07 13:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الخميس، إلى عدم اقحام مسألة المستحقات المالية رواتب الموظفين لإقليم كوردستان، في الخلافات والصراعات السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم في العاصمة بغداد، وفقا لبيان صادر عن مكتب طالباني.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على تقديم المزيد من الخدمات وحل المشاكل وخاصة المتعلقة بإقليم كوردستان وبغداد، وفي هذا الصدد دعا بافل طالباني الى عدم خلط مستحقات الاقليم المالية ورواتب الموظفين بالخلافات والصراعات وحماية حياة الناس.