الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته "كريستال" وأسلحة في النجف

2023-12-07 13:23:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

لغرض ملاحقة عصابات تجارة المخد _ رات والقضاء عليهم ، الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع يعتقل متهم وفق احكام المادة (28) ق ع مخد _ رات في محافظة النجف الاشرف وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة المخد _ رات والمؤثرات العقلية في المحافظة وقسم استخبارات الفرقة ، حيث ضبط بحوزته 250 غم من مادة الكر _ ست _ ال وآلات التعاطي وسلاح كلاشنكوف وناظور قناص وكمية من العتاد الخفيف ، وتم تسليم المتهم مع المضبوطات للجهات المختصة اصولياً