كربلاء تحتضن نهائي كأس العراق للكرة المصغرة

2023-12-07 13:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريقيم الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم المصغرة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، نهائي بطولة كأس أندية العراق بين فريقي الغاضرية والنيل في محافظة كربلاء.وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد اللعبة أحمد رحيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" البطولة شهدت مشاركة 22 فريقاً من أغلب المحافظات".وأضاف رحيم أن" هذه البطولة تأتي لاختيار لاعبي المنتخب الوطني الذين سيمثلون العراق في منافسات البطولة العربية التي ستقام في جمهورية مصر العربية منتصف شهر شباط من العام المقبل".