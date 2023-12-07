2023-12-07 13:48:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، سبب ارتفاع عملياتها لملاحقة أصحاب المحتوى الهابط خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال الفترة الماضية كانت هناك حملة واسعة لمتابعة وملاحقة أصحاب المحتوى الهابط".

وأضاف، أنه "بعد تكثيف حملة الملاحقة، عمد أصحاب المحتوى الهابط على تخفيض أعمالهم والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الموسوي انه "مع عودة ظهور أصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، كثفت الوزارة اجراءاتها لملاحقة هؤلاء".

وتابع، أن "أصحاب المحتوى الهابط لهم الحق الكامل لأي متهم، من الاكل والمحامي وزيارة الاهل وغيرها من الحقوق".

ومنذ شهر شباط من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.