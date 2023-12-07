السليمانية تكشف تزايد أعداد حالات الولادة المبكرة وتوضح أسبابها

2023-12-07 13:54:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير مستشفى الأطفال في السليمانية الدكتور بشدر عبد الله، اليوم الخميس، أن حالات الولادة المبكرة في تزايد لأسباب عديدة متعلقة بصحة الأم.

وقال الدكتور بشدر عبد الله خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إن "قرابة 12,5٪ من حالات الولادة في مستشفياتنا هي ولادات مبكرة وهذه النسبة مرتفعة".

وأضاف أن "أسباب زيادة حالات الولادة المبكرة لدى الأمهات يعود إلى الظروف الصحية التي تحيط بالام ونوعية الطعام وكثرة الأدوية وكل تلك الأمور تجعل من الولادة لا تكون في وقتها المحدد، وأحيانا نتطمن على صحة الجنين والأم أثناء الولادة".

وعن حاجة المستشفى للأدوية بيّن بشدر، انه "على الرغم من أن مشكلة نقص الأدوية هي مشكلة دائمة كوننا من المستشفيات التي يتراوح أعداد المراجعين من 800 الى 1400 مراجع يومياً، ولهذا نكون بحاجة إلى الدواء لكن رغم كل هذه الظروف فنحن في وضع جيد لكن ليس بممتاز".

وعن تأثير الإضراب على عمل المستشفى أكد عبدالله ان "الإضراب الذي واكب عمل أغلب المؤسسات الصحية لم ينعكس على حياة وصحة الأطفال بل هو أثر على نوعية الخدمات شيء ما".