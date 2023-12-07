بالأرقام.. الداخلية تحصي المقبوض عليهم والمحالين للمحاكم خلال أسبوع

2023-12-07 14:20:08 - المصدر: واع

بغداد - واع - ستار الغزي

أحصت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أعداد المتهمين الملقى القبض عليهم والمحالين إلى المحاكم وكميات الأسلحة والمخدرات المضبوطة خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على 40 متهماً بإطلاق العيارات النارية، وإحالة 165 متهماً إلى المحاكم، وإصدار أكثر من 854 وثيقة عدم محكومية"، مبيناً أن "فرقة الرد السريع ألقت القبض خلال الأسبوع الماضي على 12 متهماً ضمن قاطع المسؤولية وضبط أسلحة ومواد مخدرة".

وأضاف ميري، أن "قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على 7 مطلوبين وفقاً لأحكام المادة 4 إرهاب، وضبطت 107 قطع سلاح، كما أتلفت مقذوفات متنوعة وحربية"، موضحاً أن "مديرية شرطة الطاقة كان لها نشاط متميز الأسبوع الماضي، إذ ضبطت معملاً لتدوير وتهريب المشتقات النفطية وخزانات بسعة 60,000 لتر، والقبض على جميع المتهمين في المعمل، كما ألقت القبض على 40 متهماً بتهريب المشتقات النفطية من محطة وقود مخالفة للضوابط، وضبط 16 عجلة معدة للتهريب".

وتابع: "في مجال مكافحة المخدرات، قطعنا شوطاً كبيراً في موضوع المخدرات، وحققنا انخفاضاً عالياً في هذا الموضوع، وكان من أهم أعمال وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، القبض على 226 متهماً، وضبط 54 كيلو غراماً من المواد المخدرة".