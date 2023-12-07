سياسي كردي ينتقد ارسال بغداد 700 مليار دينار: غير عادل وأقل من حصة الإقليم

2023-12-07 14:30:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

انتقد السياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، ارسال بغداد 700 مليار دينار الى أربيل، مبينا أن الأمر "غير عادل" وأقل من حصة الإقليم.

وقال برواري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المادة 121 من الدستور أعطت الإقليم الحق في ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وأضاف أنه "في الدستور توجد فقرة تخصص للمحافظات والإقليم استحقاقات مالية وفقًا لحاجتها ونسبة السكان"، مبينا ان "هذا يعني أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتخصيص موارد مالية للإقليم كما هو الحال في المحافظات".

وأشار إلى أنه "من شهر آذار الماضي لا يوجد نفط يباع أو يصدر في كردستان"، مبينا أن "نسبة السيولة المالية انخفضت، ولا توجد إيرادات سوى من الضرائب والكمارك".

واكد ان "إرسال المبالغ المالية الـ 700 مليار دينار، أمر غير عادل وأقل من حصة الإقليم بكثير".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح، أن وفداً كردياً سيزور بغداد قريبًا لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال صباح، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر أن يجري وفد حكومة الإقليم المفاوض للحكومة الاتحادية قريبا زيارة جديدة الى العاصمة بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين."

وأضاف أن "مباحثاتنا مع بغداد شاملة وهي بشأن الموازنة وملف النفط، والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور)، وتسير نحو اتجاهات جيدة مع هذه الحكومة الاتحادية الحالية، والتي نشعر أن ابواباً جيدة مفتوحة للحوارات معها"، مؤكدا أن "الحوار الخيار الأول لدينا في أي وقت كان".

وعن تمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم من قبل وزارة المالية العراقية، قال صباح، إن "إجراءات ارسال مبلغ 700 مليار دينار لتمويلها تم استكمالها، ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع المرتبات قريبا".