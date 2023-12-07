بين أفرادها نساء وموظفون .. الأمن يفكك "أخطر" شبكة للمخدرات في بغداد (فيديو)

2023-12-07 14:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، بأنه تمكن من تفكيك شبكة وصفها بأنها "عالية الخطورة" تتاجر بالمخدرات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد وتتكون من 11 شخصاً من ضمنهم نساء.

وأوضح بيان للجهاز صادر اليوم، أن الشبكة يديرها تجار رئيسيون وبعض أفرادها منتسبون في دوائر حكومية.

ووفقا للبيان ذاته، فإن عمليات التوزيع والنقل تتم عبر عدد من المحافظات قبل وصولها إلى العاصمة بغداد .