ارتفاع حوالات الدولار الخارجية بنسبة 94% في مزاد المركزي العراقي

2023-12-07 14:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 194 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 206 ملايين و 144 الفا 114 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 194 مليونا و 924 الفا و114 دولارا مرتفعة بنسبة 94% ، عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليونا و 220 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 85شركة.