مفوضية انتخابات دهوك تعلن استكمال جميع  إجراءاتها للنازحين والعسكريين

2023-12-07 14:46:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب دهوك للمفوضية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن استكمال جميع التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المخصصة للنازحين والعسكريين في المنطقة.

وقال مدير مكتب دهوك للمفوضية خالد عباس، في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "عدد النازحين المسجلين لدينا والذين لهم حق المشاركة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم في انتخابات المجالس المحلية، يتجاوز 40 ألف نازح".

وأشار عباس، إلى أنه "تم افتتاح 23 مركزاً انتخابياً يشمل 96 محطة موزعة على 15 مخيماً في محافظة دهوك".

وفيما يتعلق بالتصويت الخاص للعسكريين، أكد عباس أن "بيانات أكثر من 15 ألف عسكري تم تثبيتها وتوزيعها على 11 مركزا انتخابيا يحتوي على 35 محطة".

ولفت عباس إلى "تسلم المكتب لجميع المواد الخاصة بيوم الانتخاب مثل سجلات الناخبين وأوراق الاقتراع والأجهزة الخاصة بعملية الاقتراع".

وأكد مدير مكتب دهوك للمفوضية أن "جميع الإجراءات الأمنية تم اتخاذها لتأمين مراكز الانتخابات الخاصة التي من المقرر أن تنطلق في 16 من شهر كانون الأول الجاري، بعد 48 ساعة من بدء عملية التصويت العامة لانتخابات مجالس المحافظات في العراق".