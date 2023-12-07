رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وأرمينيا في المجالات الاقتصادية والتجارية

2023-12-07 14:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس 7 كانون الأول 2023 في قصر بغداد، سفير جمهورية أرمينيا لدى العراق السيد ميساك بالاسانيان.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وأرمينيا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والتعليم والسياحة، فضلا عن مجال تطوير البنى التحتية والخدمات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتحدث فخامته عن زيارته الى أرمينيا وما تمخض عنها من مخرجات مهمة خاصة في توطيد العلاقات الثنائية للبلدين، مشددا على أهمية استكمال مناقشة القضايا التي تم طرحها أثناء الزيارة وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين العراقي والأرميني.

بدوره، أكد السفير الأرميني حرص حكومته على تطوير وبناء علاقات متميزة مع العراق تحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مثمنا زيارة فخامته إلى أرمينيا والتي أسهمت بتشجيع رجال الأعمال في يريفان ورغبتهم بالتعاون والعمل في مختلف المجالات مع الجانب العراقي.