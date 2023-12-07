المفوضية تحصي العدد الكلي لموظفي الاقتراع المصادق عليهم وتحدد أجورهم

2023-12-07 14:56:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أحصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، العدد الكلي لموظفي الاقتراع المصادق عليهم، وفيما حددت أجورهم المالية، كشفت عن امتناع بعض الدوائر الحكومية عن منح عامليها إجازة للمشاركة بدورات تدريب موظفي الاقتراع.

وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدد الكلي للعاملين كموظفي اقتراع المصادق عليهم، بلغ ما يقارب 200 ألف موظف".

وأضاف سلمان، أن "دورات تدريب موظفي الاقتراع بدأت منذ يوم 20 من تشرين الثاني، ومستمرة لغاية الآن، وعلى وجبتين صباحية ومسائية"، منوهاً إلى أن "رئاسة الوزراء، أكدت على منح الموظفين إجازة من وزاراتهم للمشاركة بتلك الدورات، لكن بعض الدوائر رفضت منح موظفيها إجازات".

وأشار إلى أن "الأجور التي ستمنح لموظفي الاقتراع هي 250 ألف دينار لطلاب الكليات والخريجين، و150 ألفاً مع كتاب شكر للموظفين التابعين للوزارات".