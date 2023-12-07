العراق و4 دول عربية يمتلكون أكثر من مليون طن من احتياطات الذهب العالمي

2023-12-07 15:02:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الخميس، ان العراق و4 دول عربية يمتلكون أكثر من مليون طن من احتياطات العالمي للذهب .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر كانون الأول لعام 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان " ان العراق والجزائر ومصر ولبنان والسعودية بلغت احتياطاتهم العالمي للذهب مليون و28 ألف و4 أطنان من المعدن النفيس".

واضاف ان "العراق حافظ على ترتيبه الـ 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب حيث لم يقم بشراء الذهب منذ شهر أيار لتبلغ حيازته من الذهب 132.7 طنا وهي تمثل 7.7% من باقي احتياطاته الاخرى"

واشار الى ان " الولايات المتحدة الامريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.352.6 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451.8 ألف طن، فيما تذيلت سورينام بالمرتبة 99 وبواقع 1.5 ألف طن تليها بابوا غينيا بنفس الكمية بواقع 1.5 ألف طن".

وذكر المجلس، أن "العراق قد اعلن في 27 حزيران 2022 عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، فيما اعلن في شهر ايار عن شراءه 2.3 طن من الذهب".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.