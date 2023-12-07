2023-12-07 15:30:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن توزيع البطاقة الإلكترونية داخل محطات الوقود مجاناً، فيما أشارت الى وجود تعاون مصرفي لإنجاح آلية الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود.

وقال مدير هيئة توزيع بغداد في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية محمد شبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تطبيق قرار الدفع الإلكتروني داخل محطات تعبئة الوقود هو مسألة حضارية تعمل به أغلب الدول المتطورة"، مبيناً أن "شركة توزيع المنتجات النفطية قامت بمخاطبة الشركات المرتبطة بالبنك المركزي وبعض المصارف الحكومية من أجل توفير وتوزيع البطاقة الإلكترونية مجاناً وبالتالي سهولة اقتنائها بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود".

وأوضح، أن "اجتماعاً سيعقد مع شركات الدفع الإلكتروني من أجل مناقشة آلية فتح الكشكات داخل منافذ التوزيع وإكمال البطاقات وتسليمها للمواطن بسهولة"، منوهاً بأن "بعض المصارف أبدت استعدادها من أجل إيصال البطاقة الى منزل المواطن وبشكل مجاني".

وأضاف، أن "أغلب المصارف والشركات الخاصة بالدفع الإلكتروني متعاونة من أجل إنجاح المشروع وهو من ضمن البرنامج الحكومي ومن المؤمل خلال العام المقبل اعتماد الدفع الإلكتروني داخل المنافذ التوزيعية وبشكل كامل".

وأشار، الى أن "الأسبوع المقبل سيتم طرح آلية دفع الغرامات داخل قسم حسابات هيئة توزيع بغداد وستكون عبر بطاقات الدفع الإلكتروني وPOS".