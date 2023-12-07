هوملي تطبيق العقارات الأول في العراق يطلق خاصية الذكاء الاصطناعي

2023-12-07 15:39:28 - المصدر: هوملي

اطلق تطبيق هوملي الخاص بمجال العقارات والاستثمار العقاري في العراق، خاصية بحث جديدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على مساعدة المستخدم في العثور على العقارات الانسب بدقة عالية.

تم انشاء التطبيق في عام 2019 ويتمركز محور عمله حول مجال العقارات في كافة أنحاء العراق واقليم كوردستان، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق اكتشاف العقارات المتوفرة في اغلب المحافظات العراقية ويحتوي التطبيق على اكثر من 30,000 عقار مدرج للبيع او للايجار اضافة الى معرفة تفاصيلها مثل: (السعر, الصور عدد الغرف, والموقع…الخ)

ويتوفر داخل التطبيق ادوات تتيح للمستخدم الحصول على افضل تجربة للوصول الى تفاصيل ومعلومات العقار المراد البحث عنه دون الحاجة الى معاناة الذهاب والاستفسار على ارض الواقع.

فيما صرح المدير التنفيذي ومؤسس تطبيق هوملي السيد سوران محمد بالقول: "نقدم لكم اليوم ميزة جديدة (هوملي جي بي تي) والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتيح لمستخدميه الحصول على نتائح بحث افضل, حيث يمكنكم وصف نوع العقار, حجمه,موقعه, سعره, و اجواء الحي. هوملي AI سيساعدك في العثور على الكثير من المعلومات.

وأضاف ايضا: "هذه النسخة الاولية من الذكاء الاصطناعي وفي المستقبل القريب سوف تضم النسخ القادمة امكانية اعطاء نصائح و استشارات عقارية حول الاستثمار. نحن نهدف إلى تقديم افضل حلول الابتكار لمستخدمي تطبيق هوملي، وتعزيز تجربة المستخدم هي من اولوية اعمال شركتنا"

يذكر أن تطبيق هوملي هو اول تطبيق في العراق يعتمد على الذكاء الاصطناعي AI