2023-12-07 15:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

نعرب عن اعتزازنا وفخرنا الكبيرين بالإنجاز الذي حققته قواتنا الخاصة العراقية بإحرازها المركز الأول في تمرين فجر الشرق للقوات الخاصة العالمية المقامة في باكستان، إذ يعكس هذا الإنجاز قدرة قواتنا المسلحة في التعامل مع مختلف التحديات بمسؤولية ومهنية عالية، وتواصل مشوارها قدما لتتبوء مكانة متقدمة بين جيوش العالم المتطورة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد قادة وضباطا ومراتب لتعزيز المنظومة العسكرية العراقية، وتتويج التضحيات الجسام التي قدمتها دفاعا عن العراق والعراقيين ما جعل العالم يقف إجلالاً واحتراماً لتلك المآثر والتضحيات و يتحمل مسؤولية دعمها والعمل على الإرتقاء بواقعها تدريبا و تأهيلا و تطويرا.

تحية إجلال لغيارى قواتنا المسحلة وشهدائها الأبرار وجرحاها الأبطال.