أول جامعة اهلية تستحدث كلية طب عام في العراق

2023-12-07 16:35:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

جامعة آشــــــــــــور •┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈••┈┈┈•بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (يونس ٥٧)بتوفيق من الله تعالى وبجهود وطنية خالصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقرة حصلت الموافقة على إستحداث كلية الطب البشري في جامعة آشــــــــــــور للعام الدراسي الحالي 2023_2024تتقدم جامعة آشــــــــــــور ممثلة بشخص رئيسها الأستاذ الدكتور كاظم عبود الماجدي بالتبريكات لأبنائنا الطلبة من أصحاب المعدلات العالية من معدل 90% فما فوق الذين لم تسنح لهم الفرصة في القبول للإسراع بالتسجيل من خلال النافذة الإلكترونية [الثانية]يتواجد مركز التسجيل الطلبة يوميآ بما في ذلك يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً