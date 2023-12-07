تربية النجف: شمول أكثر من 100 ألف طالب وتلميذ بمنحة الرعاية

2023-12-07 16:50:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأعلنت مديرية تربية النجف، اليوم الخميس، عن شمول أكثر من مئة ألف طالب وتلميذ، في مدارس المحافظة بمنحة الرعاية الاجتماعية.وقال مدير تربية النجف مردان البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الذين شملوا في مدارس المحافظة بمنحة الرعاية الاجتماعية، بلغ أكثر من مئة ألف طالب وتلميذ"، مشيرا، إلى أنه "وبعد إجراء مقاطعة مع الرعاية الاجتماعية، تم إعلان الأسماء النهائية، والتي بلغت 105780 طالبا".وبين، أن "مشروع المنحة ومن قبله مشروع التغذية المدرسية، سيحفزان التلاميذ والطلبة على الالتحاق بالمدارس، وسيحدان من ظاهرة التسرب وعمالة الأطفال".ولفت البديري، إلى أن "الحكومة الحالية خصصت لوزارة التربية، أموالا كبيرة لتنفيذ مشاريع من شأنها أن تحدث نقلة في الواقع التربوي العراقي".