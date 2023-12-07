الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في اقليم كوردستان

2023-12-07 16:52:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عصابة تضم ثلاثة اشخاص متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها تمكنت بعد ظهر اليوم الخميس بعد استحصال قرار من قاضي تحقيق الاسايش، من اعتقال ثلاثة متهمين ببيع وشراء المواد المخدرة.

واشار البيان الى انه تم خلال العملية ضبط كمية كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة وكمية من مادة الجامايكا وكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأضاف البيان ان المديرية قامت بفتح ملف تحقيق مع المتهمين المذكورين، لافتا إلى أنه سيتم التعامل معهم استنادا الى قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ولم يشر البيان الى هوية المتهمين الثلاثة ولا إلى مكان اعتقالهم.