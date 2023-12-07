العبودي ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني يناقشان التعاون العلمي والأكاديمي

2023-12-07 17:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان السيد رشاد نبييف والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان مسار العلاقات بين البلدين على صعيد التعاون العلمي والأكاديمي وتنمية مجالات التنسيق في التخصصات الجامعية التي تخدم الشعبين الصديقين.

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي عن استعداد الوزارة ومؤسساتها الجامعية لتنظيم بروتوكول مشترك لتبادل الخبرات والمنح الدراسية والتوأمة العلمية مشيرا الى أن مبادرة ادرس في العراق وفرت مناخا هاما لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية.

من جهته ثمن وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان السيد رشاد نبييف المقترحات والحلول الإيجابية التي يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي في ميادين التعاون والتنسيق المشترك.