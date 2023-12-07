وزير التعليم: مبادرة ادرس في العراق استقطبت الطلبة الدوليين

2023-12-07 17:16:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، أن مبادرة ادرس في العراق وفرت مناخا هاما لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية.وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم استقبل وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف والوفد المرافق له، وناقش الجانبان مسار العلاقات بين البلدين على صعيد التعاون العلمي والأكاديمي وتنمية مجالات التنسيق في التخصصات الجامعية التي تخدم الشعبين الصديقين".وأعرب وزير التعليم العالي، بحسب البيان، عن "استعداد الوزارة ومؤسساتها الجامعية لتنظيم بروتوكول مشترك لتبادل الخبرات والمنح الدراسية والتوأمة العلمية"، مشيرا، إلى أن "مبادرة ادرس في العراق وفرت مناخا هاما لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية".من جهته، ثمن وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان رشاد نبييف المقترحات والحلول الإيجابية التي يقدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميادين التعاون والتنسيق المشترك، وفقا لنص البيان.