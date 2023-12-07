اول تعليق من وزارة الداخلية على اغتيال "المعمم فاضل المرسومي"

2023-12-07 17:16:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (7 كانون الاول 2023)، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات مقتل فاضل المرسومي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير الداخلية اصدر اوامر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات مقتل السيد فاضل المرسومي ببغداد"، لافتا الى ان "لجنة التحقيق باشرت اعمالها من منطقة الحادث".

واضاف، ان "دوافع الاغتيال ستظهرها نتائج التحقيق"، لافتا الى ان "القضية تحظى بمتابعة من قبل وزير الداخلية للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة".

وتعرض فاضل المرسومي وهو شخصية دينية من اهالي ديالى ومؤسس حزب الداعي الى اغتيال في ظروف غامضة قرب التاجيات ببغداد عصر اليوم.