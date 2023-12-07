التربية تكمل توزيع الكتب على المدارس.. وتناقش أسباب التأخير

2023-12-07 18:18:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وزارة التربية تُعلن إكتمال تغذية المدارس بالكتب مطالبة المديريات بإعداد خطة مبكرة للتجهيز في العام القادم

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية عن إكتمال عملية تسليم الكتب المدرسية الى المدارس في عموم العراق بعد الجهود المكثفة التي سُخِرت على مدار الساعة للإسراع بإيصال المواد الدراسية الى التلاميذ والطلبة .

مبينا ان وزارة التربية عقدت اليوم اجتماعا موسعا ضم مدير عام الشؤون الإدارية أسيل العبادي ومديري الإشراف التربوي والاختصاصي ومديري قسم التجهيزات المدرسية في المديريات العامة للتربية كافة لمناقشة التحديات والاسباب التي حالت دون إيصال المستلزمات الى المدارس رغم توفرها في المخازن المركزية ووضع الحلول الناجعة لتجنب تكرار ذلك مستقبلا .

وأضاف المكتب ان اللقاء تمخض عنه قرار الوزارة بتبني شحن ونقل الكتب مركزيا وعدم الاعتماد على الآليات السابقة ضمانا لايصالها بوقت محدد والزام المديريات العامة إرسال حاجتها الفعلية من المستلزمات اللوجستية كالسبورات والرحلات والأثاث المكتبي في موعد أقصاه مطلع الشهر القادم من عام ٢٠٢٤، مؤكدين الالتزام بتوجيهات وزير التربية المشددة على متابعة حاجة المدارس ميدانيا وتلافي حالات التأخير بالسرعة القصوى.

يتبع...