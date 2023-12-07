العتبة العلوية تعلن شراء اكثر من 2700 مخطوطة تاريخية

2023-12-07 18:22:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد العتبة العلوية المقدسة، ويتابع مشروع دعم حفظ المخطوطات والوثائق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفد العتبة العلوية المقدسة، واطلع على آخر نتائج مبادرة دعم حفظ المخطوطات والوثائق والنوادر، حيث ختم سيادته على مجموعة من تلك المخطوطات النادرة.

وأكد السيد السوداني أنّ الدعم الذي تقرر لرفد الخزانة العلوية بنفائس الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية، والدعم المادي الذي خصصته لها الحكومة، ينطلق من الأيمان بأهمية التراث والمعرفة وحفظ نوادر الكتب المخطوطة، التي يبلغ عمر البعض منها أكثر من ألف عام؛ ومن أجل تيسير البحث العلمي والتاريخي وصيانة التراث الفكري القيّم الذي تمثله.





وعبّر وفد العتبة العلوية، خلال اللقاء، عن تثمينه مبادرة الدعم التي وجه بها سيادته، والتي أثمرت عن شراء 2775 مخطوطة، ليصبح العدد الكلي للمخطوطات المحفوظة في الخزانة العلوية 6582 مخطوطة، فيما بلغت الوثائق المحفوظة 2444 وثيقة تاريخية.





كما نقل الوفد امتنان القائمين على العتبة، والباحثين والدارسين من روادها، لما تحقق عبر جمع المخطوطات والوثائق من خدمة للعلم والمعرفة وتيسير للطلبة والفضلاء في تحقيق مساعيهم العلمية والبحثية.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

7-كانون الأول-