مع تعمق الشتاء.. متى يسجل العراق درجات حرارة "تحت الصفر"؟

2023-12-07 18:29:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استبعد الخبير الجوي، رياض القريشي، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، ان تصل درجات الحرارة في البلاد خلال الشهر الحالي تحت درجة الصفر المئوي (وهي درجة الانجماد).

وقال القريشي لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سيشهد يوم الثلاثاء القادم حالة عدم استقرار ستدفع الى موجة مطرية تكون الحصة الأكبر للمناطق الشمالية والغربية ومن ثم تنتقل صباح الاربعاء الى مناطق الوسط والشرق فيما تكون حصة الجنوب محدودة جداً".

وأضاف، ان "الحالة الجوية اليوم لن تشهد امطارا في وسط وجنوب العراق لكن الاحتمالية قائمة للمناطق الشمالية وفق تقارير الأنواء الجوية مع الاشارة الى ان درجات الحرارة ستبقى خلال كانون الأول ضمن معدلاتها الطبيعية".

واستبعد القريسي، ان "تصل الحرارة الى دون الصفر خلال شهر كانون الأول الجاري باستثناء مناطق أقصى الشمال ستشهد انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة وتساقط الثلوج".