بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على جثة شاب في ديالى

2023-12-07 18:30:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بالعثور على جثة شاب بعد أسبوع من اختفائه شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مرمية قرب أحد الأنهر في قرية (صباح) بين ناحية كنعان وقضاء بلدروز 25 كم شرق بعقوبة، بعد أسبوع من اختفائه وعدم عودته إلى ذويه".

وأضاف "جثة المغدور عليها آثار إطلاقات نارية وتم نقلها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف أسباب وملابسات الحادث".

وودعت ديالى منذ سنوات طويلة حوادث الاغتيال والاختطاف والجثث المجهولة الهوية باستثناء حوادث معدودة بين الحين والآخر تقف وراءها أسباب ودواعٍ اجتماعية أو شخصية.