السوداني: دعم الخزانة العلوية يسهم بالحفاظ على نوادر كتب عمر بعضها ألف عام

2023-12-07 18:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأن الدعم المقرر للخزانة العلوية، بالكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية، والدعم المادي جاء لحفظ نوادر الكتب المخطوطة، التي يبلغ عمر البعض منها أكثر من ألف عام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وفد العتبة العلوية المقدسة، واطلع على آخر نتائج مبادرة دعم حفظ المخطوطات والوثائق والنوادر، حيث ختم على مجموعة من تلك المخطوطات النادرة".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أنّ "الدعم الذي تقرر لرفد الخزانة العلوية بنفائس الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية، والدعم المادي الذي خصصته لها الحكومة، ينطلق من الإيمان بأهمية التراث والمعرفة وحفظ نوادر الكتب المخطوطة، التي يبلغ عمر البعض منها أكثر من ألف عام؛ ومن أجل تيسير البحث العلمي والتاريخي وصيانة التراث الفكري القيّم الذي تمثله".

وجاء في البيان أن "وفد العتبة العلوية، عبّر خلال اللقاء، عن تثمينه "مبادرة الدعم التي وجه بها سيادته، والتي أثمرت عن شراء 2775 مخطوطة، ليصبح العدد الكلي للمخطوطات المحفوظة في الخزانة العلوية 6582 مخطوطة، فيما بلغت الوثائق المحفوظة 2444 وثيقة تاريخية".

وأضاف أن "الوفد نقل امتنان القائمين على العتبة، والباحثين والدارسين من روادها، لما تحقق عبر جمع المخطوطات والوثائق من خدمة للعلم والمعرفة وتيسير للطلبة والفضلاء في تحقيق مساعيهم العلمية والبحثية".