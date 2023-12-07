العراق وأذربيجان يوقعان مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

2023-12-07 18:40:08 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع العراق وأذربيجان، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم في عدد من المجالات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وقال بيان لوزارة الاتصالات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري اختتمت أعمال الدورة الثالثة للجنة العراقية - الأذربيجانية المشتركة بحضور وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف، والتي تكللت بتوقيع محضر اللجنة المشترك الذي تضمن التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة والسياحة".وأضاف البيان، أنه "تم التوقيع على هامش أعمال اللجنة على مذكرات التفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات العراقية ووزارة التنمية الرقمية والنقل الأذرية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام والاتصالات ونظيرتها الأذرية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات العراقية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذرية في مجالات عمل القطاع الخاص بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين".