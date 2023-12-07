البارتي يتهم جهات "طائفية" ووزيرة المالية بتأخير ارسال الـ 700 مليار للإقليم

2023-12-07 19:04:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

أتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، جهات "طائفية" ووزيرة المالية طيف سامي بتأخير ارسال الـ 700 مليار دينار الى الإقليم.

وأكد كريم، لـ “بغداد اليوم"، أنه "هناك جنبة سياسية من قبل وزيرة المالية (طيف سامي) تسببت بتأخر إرسال مبلغ 700 مليار دينار إلى الإقليم".

وأضاف أنه "هناك تأخيراً متعمداً وجهات طائفية تحاول عرقلة جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي اتسمت بالاستقرار السياسي وعدم العدائية مع أي مكون".

وأشار الى، أن "مبلغ 700 مليار دينار المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية متفق على إرسالها لمدة 3 أشهر وبالتالي بغداد أرسلت شهرين والمتبقي شهر، وكان من المفترض إرسال المبلغ قبل أسبوعين".

وأشار إلى، أنه "رغم ما جرى فنحن نعطي لهم الأعذار، وحسب المعلومات فأن وزارة المالية ستباشر وعبر المصارف الثلاثة الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بتمويل مبلغ 700 مليار وإرسالها للإقليم بداية الأسبوع المقبل".

ومن المؤمل أن يتسلم اقليم كردستان الدفعة الاخيرة من الرواتب والتي ستوزع لموظفي كردستان كرواتب شهر أيلول (التاسع)، فيما تبقى رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.

و"قدم الوفد الحكومي الكردستاني المفاوض التوضيحات اللازمة إلى مجلس الوزراء في الاقليم في اجتماعه أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه على الرغم من التوصل إلى تفاهمٍ مشترك مع بغداد بشأن ضرورة فصل رواتب موظفي الإقليم ومستحقاتهم المالية عن الخلافات والصراعات السياسية، كما يجب صرف الأموال الواردة في الموازنة كما هي، وأن لا تخضع لمعايير الإنفاق الفعلي بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم خلط المستحقات المالية للموظفين بالقضايا السياسية"، بحسب بيان حكومة الإقليم.