2023-12-07 19:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس هيئة الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع وزير التطوير الرقمي في أذربيجان لحماية الملاحة الراديوية للطيران المدني

وقع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع وزير النقل والتطوير الرقمي الأذربيجاني السيد "رشاد نبييف" في مجال تنسيق الترددات الإذاعية FM.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها لتنسيق التخصيصات الترددية الإذاعية وتنسيق التخصيصات الترددية الإذاعية (FM) مع خدمات الملاحة الراديوية للطيران المدني وحمايتها وإيجاد التوافقية فيما بينهما.

واعتمدت المذكرة اللوائح التنظيمية للراديو، وخطة جنيف الإقليمية لسنة (1984)، وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

هيئة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصال الحكومي

7- كانون الأول 2023