رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية دور القضاء في نزاهة الانتخابات المقبلة

2023-12-07 19:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على أهمية دور السلطة القضائية في حماية الانتخابات المحلية المقبلة، وسلامة نزاهتها، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز العدالة واستقلالية القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق وتقوية التكامل بين السلطات الدستورية".

وأكد الرئيس عبد اللطيف رشيد على "أهمية دور السلطات القضائية في حماية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وبما يضمن سلامة إجراءاتها ونزاهته"ا.

وأشار رشيد، بحسب البيان إلى "التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى سيما في مجال تشريع القوانين ذات الصلة باحتياجات الناس، ومواصلة مكافحة الفساد والحد من عمليات التجاوز على المال العام".

وتابعت الدائرة في بيانها أنه "جرى استعراض نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات العربية ومشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) وقمة مجموعة (G 77 + الصين) في دبي".

من جانبه أكد القاضي فائق زيدان خلال اللقاء "ضرورة التنسيق والتشاور بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بشأن إقرار القوانين التشريعية التي تصب في خدمة الناس ومصالحهم، وحماية مجتمعنا من الجرائم والظواهر الدخيلة".

وأشاد زيدان، بـ"زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات ومشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ بدورته الثامنة والعشرين ودعوة فخامته إلى إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي".