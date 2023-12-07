زيدان ورومانوسكي يناقشان الأسس الدستورية لمعالجة الإشكاليات في العراق والمنطقة

2023-12-07 19:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الخميس، الأسس الدستورية والقانونية لمعالجة جميع الإشكاليات التي يمر بها العراق والمنطقة.وقال بيان لإعلام القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا رومانوسكي".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا الأسس الدستورية والقانونية لمعالجة جميع الإشكاليات التي يمر بها العراق والمنطقة".