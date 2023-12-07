هيئة الإعلام توقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان لحماية الملاحة الراديوية للطيران المدني

2023-12-07 19:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أذربيجان لحماية الملاحة الراديوية للطيران المدني.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد وقع مذكرة تفاهم مع وزير النقل والتطوير الرقمي الأذربيجاني رشاد نبييف في مجال تنسيق الترددات الإذاعية FM".وأضافت، أن "المذكرة التي تم توقيعها تهدف لتنسيق التخصيصات الترددية الإذاعية وتنسيق التخصيصات الترددية الإذاعية (FM) مع خدمات الملاحة الراديوية للطيران المدني وحمايتها وإيجاد التوافقية فيما بينهما".وتابعت، أن "المذكرة اعتمدت اللوائح التنظيمية للراديو، وخطة جنيف الإقليمية لسنة (1984)، وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات".