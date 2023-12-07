رئيس الجمهورية يؤكد للقاضي زيدان أهمية دور السلطات القضائية بحماية الانتخابات

2023-12-07 19:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية دور السلطات القضائية بحماية انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى ضرورة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بشأن إقرار القوانين التي تصب في خدمة المواطنين.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الخميس، في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مبينا، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز العدالة واستقلالية القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق وتقوية التكامل بين السلطات الدستورية".وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية دور السلطات القضائية في حماية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وبما يضمن سلامة إجراءاتها ونزاهتها"، مشيرا إلى "التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى سيما في مجال تشريع القوانين ذات الصلة باحتياجات الناس، ومواصلة مكافحة الفساد والحد من عمليات التجاوز على المال العام".وجرى استعراض نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الإمارات العربية ومشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) وقمة مجموعة G 77 + الصين) في دبي وفقاً للبيان.بدوره، أكد زيدان على "ضرورة التنسيق والتشاور بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بشأن إقرار القوانين التشريعية التي تصب في خدمة الناس ومصالحهم، وحماية مجتمعنا من الجرائم والظواهر الدخيلة".وأشاد "بزيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات ومشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ بدورته الثامنة والعشرين ودعوة الرئيس إلى إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي".