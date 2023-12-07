جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيين وتاجري مخدرات في العراق

2023-12-07 19:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهازُ مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، وتاجري مخدرات في مناطق متفرقة من البلاد.

جاء ذلك، وفقاً لمعلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة، نتجت عنها عمليتين استباقيتين منفصلتين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حيث تمكنَ الجهاز من تنفيذ واجبي إلقاء قبض على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار.

وأضاف البيان، أن "ضمن عمليات إسناد القوات الأمنية الأخرى في مكافحة آفة المخدرات، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظة النجف".