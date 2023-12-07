الهيئة العليا تدعو الفائزين بقرعة الحج إلى مراجعة مكاتبها

2023-12-07 19:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، المواطنين الفائزين بقرعة الحج والمشمولين بالذهاب للديار المقدسة لموسم الحج 1445 هجرية، إلى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تدعو الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الفائزين بقرعة الحج والمشمولين بالذهاب للديار المقدسة لموسم حج 2024 ميلادية- 1445 هجرية، الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات".وبين، أن "المراجعة تبدأ اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2023/12/31، وذلك من أجل إكمال الإجراءات الإدارية والمالية".