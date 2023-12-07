غاز الجنوب: الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تضم 4 مشاريع رئيسية

2023-12-07 20:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت شركة غاز الجنوب، اليوم الخميس، عن 4 مشاريع رئيسية ضمن الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية، فيما أوضحت تفاصيل مشروع ماء البحر الذي تم إدراجه ضمن الاتفاقية.وقال مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تفعيل عقد الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تم بتاريخ 16/8/2023"، مبيناً، أن "فعاليات البدء بالمشروع بدأت بعد فعاليات تفعيل العقد".وأضاف عبد الباقي، أن "شركة غاز الجنوب استبقت الحدث وتم توقيع اتفاقية مع شركة kpr لإعداد التصاميم الهندسية لهذا المشروع ومن المؤمل أن تنتهي منتصف العام المقبل كما تم إكمال تصاميم مشروع الغاز مع شركة kpr بنسبة 50%".وأوضح، أن "مشروع توتال يضم أربعة مشاريع رئيسية: الأول هو الرئيسي يتمثل بمشروع نمو الغاز المتكامل بواقع 600 مليون قدم مكعب بمرحلتين كل مرحلة 300 مليون قدم مكعب، والثاني يستهدف حقل أرطاوي بعد التطوير، والثالث حقل مجنون والرابع حقل غرب القرنة 2 فضلاً عن حقول الجهد الوطني الأخرى".ولفت، إلى أن "هناك مشاريع أخرى لاحقة منها مشروع ماء البحر وهو ضخم ومهم جدا ويحظى باهتمام شركة نفط البصرة ويخص حقن المكامن، إذ إن المكامن والآبار النفطية تحتاج إلى ماء لتعويض كميات النفط المستخرج للحفاظ على الضغوط المكمنية"، مشيراً، إلى أن "هذا المشروع كان متوقفا وتم إدراجه ضمن مشاريع الاتفاقية مع توتال، حيث سيتم تجهيز حقول المنطقة الجنوبية جميعها بواقع 5 ملايين برميل من الماء المعالج يومياً وبإكماله سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والمحافظة على الضغوط المكمنية أيضا".